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Второй основатель SolarCity уходит из компании

По сообщению источника, Питер Рив (Peter Rive), один из основателей SolarCity, уходит из компании.

Компания SolarCity — крупнейший поставщик солнечных батарей для жилых домов в США. Восемь месяцев назад за 2,6 млрд долларов ее купила компания Tesla, которую возглавляет Илон Маск (Elon Musk), двоюродный брат Питера.

Восемь месяцев назад компанию SolarCity купила компания Tesla

Питер и его младший брат Линдон (Lyndon Rive) основали компанию SolarCity в 2006 году при финансовой поддержке Маска. Кстати, Линдон, ранее занимавший пост гендиректора SolarCity, объявил о своей отставке в мае.

Как утверждается, уход Питера продиктован желанием «исследовать новые возможности». В компании Tesla он курировал выпуск солнечных батарей в виде черепицы, который должен начаться этим летом. Теперь эти обязанности будут распределены между другими сотрудниками Tesla.

Источник: Reuters
17:44 19.07.2017
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