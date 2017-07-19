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Второй основатель SolarCity уходит из компании
По сообщению источника, Питер Рив (Peter Rive), один из основателей SolarCity, уходит из компании.
Компания SolarCity — крупнейший поставщик солнечных батарей для жилых домов в США. Восемь месяцев назад за 2,6 млрд долларов ее купила компания Tesla, которую возглавляет Илон Маск (Elon Musk), двоюродный брат Питера.
Питер и его младший брат Линдон (Lyndon Rive) основали компанию SolarCity в 2006 году при финансовой поддержке Маска. Кстати, Линдон, ранее занимавший пост гендиректора SolarCity, объявил о своей отставке в мае.
Как утверждается, уход Питера продиктован желанием «исследовать новые возможности». В компании Tesla он курировал выпуск солнечных батарей в виде черепицы, который должен начаться этим летом. Теперь эти обязанности будут распределены между другими сотрудниками Tesla.
Источник: Reuters
17:44 19.07.2017 Accent
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