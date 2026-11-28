После атаки американские военные остановили обновления и приостановили перенос новых программ

Хакеры проникли в Cloud One — облачную платформу ВВС США, которую используют для размещения военного программного обеспечения. По данным Reuters, атаку обнаружили во время обновления системы в течение последнего месяца. Злоумышленники воспользовались уязвимостью ПО, чтобы получить доступ к управляющему уровню платформы.

Кто именно стоит за взломом и удалось ли похитить данные, пока неизвестно.

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Cloud One объединяет инфраструктуру Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud и Oracle Cloud. На платформе работают приложения для расчёта зарплат и военной логистики, система управления противовоздушной обороной Северной Америки, объединяющая данные радаров, а также программа отслеживания бомб и ракет на более чем 200 объектах ВВС США.

После обнаружения вторжения обновления программного обеспечения заморозили, а планы по переносу новых приложений отложили. Некоторые пользователи лишились административных прав. Для оценки ущерба привлекли Киберкомандование США.

Не раскрывается, какие именно системы могли пострадать и когда ограничения снимут.