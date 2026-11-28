Крупнейшие производители смартфонов снижают планы по поставкам на 2027 год. По данным китайского издания Jiemian News, на которые ссылается TechSpot, Apple намерена выпустить около 220 млн устройств вместо 233 млн, Samsung — 210 млн вместо 232 млн, а Xiaomi — 90 млн вместо 120 млн. Сокращения затронут также Oppo, vivo, Huawei, Transsion и Lenovo. Пока что речь идёт о внутренних целевых показателях, которые компании официально не подтвердили.

Сильнее всего пересматривают планы китайские бренды. Xiaomi сокращает цель на 25%, vivo — с 85 млн до 60 млн смартфонов, Lenovo — примерно с 50 млн до 40 млн. Huawei, по сообщениям источников, рассчитывает поставить менее 50 млн устройств против 60 млн в текущем году. Единственным крупным производителем, который пока не меняет план, остаётся Honor: компания рассчитывает отгрузить около 50 млн смартфонов.

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По данным Counterpoint Research, выручка рынка DRAM в III квартале выросла на 369% год к году. Производителям приходится выбирать между повышением цен и экономией на компонентах. Глава Honor Ли Цзянь рассказал, что некоторые компании уже устанавливают в смартфоны менее производительные процессоры, упрощают камеры и сокращают объём памяти, чтобы удержать стоимость устройств.

Дефицит, по прогнозу Goldman Sachs, сохранится и в 2027 году: ожидаемый разрыв между спросом и предложением DRAM составит 5,1%. Существенного облегчения ситуации аналитики ждут не раньше 2028 года, когда должны появиться новые производственные мощности. Для покупателей это означает риск получить смартфоны с более скромными характеристиками по прежней цене или платить больше за привычный уровень оснащения.