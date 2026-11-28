Сотрудники британских подразделений Rockstar Games проголосовали против официального признания профсоюза IWGB Rockstar Game Workers Union. Против выступили 75,3% участников голосования, за — 24,7%. В голосовании с 12 по 26 ноября участвовали 1544 человека из почти 1600 имевших право голоса сотрудников офисов в Эдинбурге, Лидсе, Линкольне, Данди и Лондоне. Явка достигла 93,2%.

Признание профсоюза позволило бы вести официальные коллективные переговоры с руководством Rockstar об оплате труда, сверхурочных, премиях, отпусках и пенсионных выплатах. Сотрудники также получили бы возможность влиять на кадровую политику компании и правила использования генеративного ИИ. Теперь руководство не обязано проводить регулярные встречи с представителями профсоюза, а повторно обратиться за официальным признанием объединение сможет только через 3 года. При этом сотрудники по-прежнему могут вступать в него.

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Голосование стало продолжением конфликта между Rockstar и профсоюзом. В октябре 2025 года студия уволила более 30 сотрудников, состоявших в IWGB, обвинив их в распространении конфиденциальной информации в Discord. Профсоюз заявил, что обсуждения были защищённой законом профсоюзной деятельностью, и обвинил компанию в противодействии объединению сотрудников. Дело рассматривает трудовой трибунал в Глазго: слушания завершились 19 ноября, но судья Люси Уайзман пока не вынесла решения.

IWGB заявляет, что не намерен прекращать организационную работу, несмотря на результат голосования. Профсоюз продолжит добиваться прозрачности оплаты труда, обязательной компенсации сверхурочных и гарантий защиты от увольнений и замены сотрудников искусственным интеллектом. Rockstar, напротив, назвала результат подтверждением того, что коллектив поддерживает прямой диалог с руководством без формального профсоюзного представительства.