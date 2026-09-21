MediaTek представила чип Dimensity CX C10 Max для ноутбуков Googlebook

Компания MediaTek представила совершенно новое семейство однокристальных систем под названием Dimensity CX. Как сказано на официальном сайте, это платформы для вычислительных задач, созданные для новой эры персональных компьютеров.

Проще говоря, это чипы для ноутбуков и, возможно, мини-ПК. Платформы MediaTek уже давно используются в хромбуках, но обычно обычно это далеко не самые мощные SoC, не создававшиеся изначально, как нечто отличное от смартфонных решений.

На сайте прямо упомянуто партнёрство с Google по проекту Googlebook, так что полноценно представленные сегодня соответствующие ноутбуки будут опираться не только на чипы Intel Core Ultra Series 3 и Snapdragon X Elite, но также и на платформы MediaTek.

Пока что в линейке только один чип. Это флагманская SoC Dimensity CX C10 Max, и именно она будет лежать в основе гуглбуков.

В конфигурацию Dimensity CX C10 Max входит процессор с восемью ядрами: одно ядро Cortex-X925, три Cortex-X4 и четыре Cortex-A720 с частотами до 3,73 ГГц, что весьма немного для ноутбучного чипа. Также имеется 12 МБ кеш-памяти L3, 10 МБ кеша SLC и графическое ядро Immortalis-G925 MC11.

Можно отдельно выделить и NPU 890 с производительностью 55 TOPS, поддержку 32-мегапиксельных камер, поддержку UFS 4.0 и LPDDR5X-9600. Производится чип по нормам 3 нм.

Судя по конфигурации, видимо, конкурировать с топовыми SoC Snapdragon X2 Elite этот чип не сможет, хотя всё же стоит подождать тестов.