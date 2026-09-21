Google вернулась на рынок ноутбуков. Представлены Googlebook: экран 2,8К, 10 лет обновлений, 16 часов автономности, платформы Intel и Qualcomm — от 900 долларов

Причем уже в базе обещают 16 ГБ оперативной памяти — в отличие от MacBook Neo

Google открыла предзаказы на Googlebook — новое семейство ноутбуков, с которым компания возвращается на этот рынок. Первые устройства уже подготовили Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo, цены стартуют с 900 долларов.

В основе Googlebook — тесная интеграция с Android-смартфонами. Функция Continue On позволяет начать работу на смартфоне и продолжить с того же места на ноутбуке. Мобильные приложения можно транслировать на большой экран, а стандартный файловый менеджер дает доступ одновременно к локальным файлам на Googlebook и на смартфоне.

ОС Googlebook — Aluminium OS. Это полноценная Android-платформа для компьютеров. В отличие от ChromeOS, где Android-приложения работали в виртуализированной среде ARCVM, на Googlebook они запускаются непосредственно в системе без дополнительного слоя эмуляции. Пользователям доступны веб-приложения, Google Play и расширения Chrome. Дополнительно ко всем Googlebook прилагается годовая подписка на облачный игровой сервис Nvidia GeForce Now.

Google заявляет, что Aluminium OS унаследовала архитектуру безопасности ChromeOS. Аппаратный корень доверия обеспечивает Google Titan, также предусмотрена локальная система обнаружения вредоносного ПО.

Особое внимание уделили Linux. Встроенный гипервизор pKVM создает изолированную Linux-среду с полноценным терминалом. В ней можно запускать инструменты разработчика и ИИ-агентов без необходимости переводить ноутбук в специальный режим.

Gemini глубоко интегрирован в интерфейс. Например, функция Magic Pointer позволяет вызвать ИИ для анализа содержимого экрана простым движением мыши. С помощью текстовых запросов можно создавать собственные виджеты рабочего стола.

Отдельная клавиша запускает Rambler — систему голосового ввода, впервые появившуюся в серии Pixel 11. Она не просто расшифровывает речь, а преобразует произнесенные данные в структурированный текст. Для разработчиков предустановлена платформа Antigravity, позволяющая работать с ИИ-агентами через терминал, включая Antigravity CLI и Claude Code.

Уже со старта Googlebook будут предлагаться с двумя разными платформами —Intel Core Ultra Series 3 (семейство Panther Lake) и Qualcomm Snapdragon X Elite. В дальнейшем ожидаются модели на платформах MediaTek (вероятно, они будут дешевле решений на CPU Intel и SoC Qualcomm). Минимальный объем оперативной памяти — 16 ГБ, максимальный — 32 ГБ. Для всех моделей заявлен NPU производительностью не менее 45 TOPS. Автономность — 14 часов при воспроизведении видео и до 16 часов при работе в интернете. Google обещает выпускать функциональные обновления и патчи безопасности для Googlebook в течение десяти лет.

Продажи стартуют 4 октября в США, 5 октября — в Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии и Австралии. В комплект бонусов войдет год Google AI Pro с 5 ТБ облачного пространства, а также по три месяца YouTube Premium, Adobe Photoshop и ряда других сервисов.