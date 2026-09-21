Ноутбук Thunderobot AI Master M7000 получил необычный SSD в конфигурации 768 ГБ + 85 ГБ

Компания Thunderobot представила ноутбук AI Master M7000, который позиционируется, как мобильная рабочая станция, и опирается на процессор Ryzen AI Max+ 395. Однако есть у этой новинки кое-что необычное.

Речь о конфигурации SSD. Накопитель тут необычный, а как бы двойной. Он предлагает 768 ГБ обычного пространства для хранения данных, а также ещё 85 ГБ кеш-памяти aiDAPTIV.

Программное обеспечение настроено так, что этот кеш используется, как некое промежуточное звено между оперативной памятью и обычной частью SSD. ПО может сохранять в этот второй блок такие данные, локальный кеш ИИ-моделей, но не только.

Зато при наличии 64 ГБ ОЗУ (именно столько у ноутбука) ПК благодаря необычной конфигурации SSD может локально запускать GPT-OSS-120B и другие модели MoE класса 120B.

Возвращаясь к обычным параметрам, стоит выделить лимит мощности для процессора в 160 Вт, что заметно больше среднего для этих APU. 16-дюймовый экран имеет разрешение 1600р и поддерживает частоту 165 Гц.

Есть также аккумулятор ёмкостью 99 Втч, порты USB4 и OCuLink, а весит ноутбук 2,45 кг. Данных о цене пока нет.