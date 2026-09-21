2 кВт·ч, 2200 Вт и масса портов в компактном корпусе. Представлена портативная зарядная станция Power Auro 2000 Elite за 715 долларов

DJI представила новую портативную зарядную станцию Power Auro 2000 Elite емкостью 2 кВт·ч. По сравнению с предыдущей DJI Power 2000 новинка стала компактнее и легче, получила LiFePO4-аккумулятор, быструю зарядку от сети и встроенные модули для подключения автомобиля и солнечных панелей. Цена — 715 долларов.

Объем корпуса уменьшился на 24%, масса — на 14%. Все разъемы теперь расположены на одной стороне. Внутри установлены литий-железо-фосфатные аккумуляторные ячейки, которые прошли испытание на прокол иглой. DJI заявляет, что после 4000 циклов зарядки и разрядки батарея сохраняет более 80% первоначальной емкости.

Power Auro 2000 Elite обеспечивает постоянную мощность до 2000 Вт и способна питать некоторые устройства с потреблением до 2200 Вт. DJI оптимизировала работу станции с нагрузкой от 100 до 400 Вт: за счет снижения внутренних потерь энергии подключенные устройства могут работать дольше от одного заряда.

Для зарядки от автомобиля предусмотрен встроенный модуль мощностью 600 Вт с прямым подключением к автомобильному аккумулятору. Еще один встроенный MPPT-контроллер мощностью 600 Вт предназначен для солнечных панелей. Два SDC-порта позволяют одновременно принимать до 1200 Вт, благодаря чему полная зарядка от совместимых источников занимает около 2,7 часа.

От бытовой электросети станция принимает до 2000 Вт. С 0 до 80% аккумулятор заряжается примерно за 60 минут, а полный цикл занимает около 75 минут.

В корпус также встроен выдвижной USB-C-кабель мощностью 140 Вт с поддержкой USB PD 3.1. При этом кабель сделали съемным: если он повредится, заменить можно только отдельный модуль, а не ремонтировать всю зарядную станцию.

Power Auro 2000 Elite умеет работать и в режиме источника бесперебойного питания. При отключении электричества переход на аккумулятор занимает всего 0,01 секунды, поэтому станция может поддерживать работу компьютеров, аквариумного оборудования и другой чувствительной техники.

При небольшой нагрузке уровень шума не превышает 30 дБ. Поэтому DJI Power Auro 2000 Elite рассчитана не только на использование на природе или в поездках, но и на работу в жилых помещениях.