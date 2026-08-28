Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max с батареей 10 000 мАч стал самым автономным смартфоном за всю историю тестов канала PhoneBuff

Автономность смартфона Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max с батареей 10 000 мАч, которую уже проверили авторы GSM Arena, теперь взялись протестировать авторы канала PhoneBuff. Как всегда, при помощи роботизированного манипулятора.

Они также сравнили новинку с Reno16 F, Galaxy A57 и iPhone 17, хотя ни один из них не может тягаться с Redmi Note 17 Pro Max по ёмкости аккумулятора.

Скриншот видео

Как можно видеть, новинка выбивается в лидеры буквально сразу и в итоге отключается намного позже всех остальных участников. В тестовом режиме авторов смартфон проработал 19 часов 35 минут против примерно 10, 12 и 14 часов оппонентов.

В итоге Redmi Note 17 Pro Max стал самым автономным смартфоном, который когда-либо тестировали авторы, сместив с трона OnePlus 15, причём сразу обойдя бывшего лидера с большим запасом. Но нужно отметить, что авторы этого канала не тестировали многие другие модели с огромными батареями, вышедшие за последние месяцы.

