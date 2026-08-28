Обслужили солнечные панели и защитили станцию от мусора: космонавты провели успешный выход в открытый космос с борта «Тяньгун»

Чжу Янчжу и Чжан Чжиюань провели за пределами станции около 5,5 часа

Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-23» успешно завершил очередной выход в открытый космос. По данным Китайского управления пилотируемых космических полетов, внекорабельная деятельность завершилась 28 августа в 13:59 по пекинскому времени после примерно 5,5 часа работы за пределами станции.

Космонавты Чжу Янчжу и Чжан Чжиюань при поддержке роботизированной руки орбитального комплекса и специалистов на Земле провели техническое обслуживание солнечных панелей и установили устройства защиты от космического мусора. После завершения всех операций оба космонавта благополучно вернулись в основной модуль «Тяньхэ» орбитальной станции «Тяньгун».

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Для Чжу Янчжу это стал второй выход в открытый космос — предыдущий состоялся три года назад. Чжан Чжиюань впервые выполнил внекорабельную деятельность.

Установка защитных устройств должна повысить устойчивость внешних элементов станции к столкновениям с мелкими частицами космического мусора и снизить риск повреждения оборудования. Обслуживание солнечных панелей также помогает поддерживать стабильное энергоснабжение орбитального комплекса. Китайские космонавты уже во второй раз выполняют подобные работы непосредственно на внешней поверхности станции.