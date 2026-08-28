Обслужили солнечные панели и защитили станцию от мусора: космонавты провели успешный выход в открытый космос с борта «Тяньгун»

Чжу Янчжу и Чжан Чжиюань провели за пределами станции около 5,5 часа

Наука и космос

Экипаж китайского космического корабля «Шэньчжоу-23» успешно завершил очередной выход в открытый космос. По данным Китайского управления пилотируемых космических полетов, внекорабельная деятельность завершилась 28 августа в 13:59 по пекинскому времени после примерно 5,5 часа работы за пределами станции.

Космонавты Чжу Янчжу и Чжан Чжиюань при поддержке роботизированной руки орбитального комплекса и специалистов на Земле провели техническое обслуживание солнечных панелей и установили устройства защиты от космического мусора. После завершения всех операций оба космонавта благополучно вернулись в основной модуль «Тяньхэ» орбитальной станции «Тяньгун».

Фото 1
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Для Чжу Янчжу это стал второй выход в открытый космос — предыдущий состоялся три года назад. Чжан Чжиюань впервые выполнил внекорабельную деятельность.

Установка защитных устройств должна повысить устойчивость внешних элементов станции к столкновениям с мелкими частицами космического мусора и снизить риск повреждения оборудования. Обслуживание солнечных панелей также помогает поддерживать стабильное энергоснабжение орбитального комплекса. Китайские космонавты уже во второй раз выполняют подобные работы непосредственно на внешней поверхности станции.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max с батареей 10 000 мАч стал самым автономным смартфоном за всю историю тестов канала PhoneBuffДефицит памяти прогнозируют до 2030 года: SK Hynix начнёт выпуск HBM4E на новом заводе в 2029 году

Комментарии

правилами