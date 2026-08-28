Гигантский Gigabay, где будут собирать тысячу Starship в год, показали с воздуха

На космодроме во Флориде почти завершили строительство гигантского черного куба Gigabay

С высоты птичьего полета показали уже почти готовое сооружение Gigabay, расположенное рядом с историческим зданием сборки ракет NASA — VAB.

Фотографию опубликовал пользователь _MaxQ_, который рассказал о продуктивном утреннем полете на дроне над районом. Во время съемки удалось заметить сразу несколько объектов и проектов, связанных с развитием космической отрасли.

Gigabay представляет собой огромное сооружение с темными фасадами. Оно расположено непосредственно рядом с Vehicle Assembly Building — одним из самых узнаваемых объектов Космического центра имени Кеннеди.

SpaceX строит сразу два таких гигантских комплекса для интеграции и обслуживания Starship и ускорителей Super Heavy. Флоридский Gigabay на Roberts Road имеет высоту 116 метров, площадь рабочих помещений около 75 700 м². Мостовые краны грузоподъёмностью до 400 тонн позволяют одновременно обрабатывать несколько ступеней высотой до 81 метра. Здание почти завершено: кровля закрыта, устанавливаются огромные ворота.

Аналогичный объект возводится на Starbase в Техасе. Он немного меньше по площади (около 65 000 м²), но тоже рассчитан на высокую производительность. Илон Маск называл Gigabay одним из крупнейших сооружений в мире, способным обеспечивать сборку тысячи кораблей в год.

Оба комплекса — ключевая часть подготовки к регулярным пускам Starship из Флориды со стартовых комплексов LC-39A и SLC-37.