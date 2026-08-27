Nvidia всего за кватал выручила почти 100 млрд долларов и объявила о вложении в ИИ ещё 108,5 млрд

Компания Nvidia, отчитавшаяся сегодня о квартальной выручке почти в 100 млрд долларов, также объявила об очередных инвестициях в ИИ. Если точнее, то речь о 108,5 млрд долларов. Это общая сумма множества соглашений с различными партнёрами, в том числе предусматривающих гарантии на землю, электроэнергию и эксплуатацию зданий.

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Львиная доля этой суммы, а именно 105 млрд долларов, предназначена для «кредитной поддержки на приобретение земли, электроснабжение и строительство корпуса для обеспечения работы примерно 4,25 ГВт на технологическом кампусе PORTS-Pike компании SB Energy в Огайо». В этом ЦОД будут размещаться ускорители Nvidia, и всё это в рамках 20-летней аренды, заключенной с OpenAI.

Более того, соглашение предусматривает расширение кредитной поддержки, рассчитанное на ещё 3,8 ГВт мощности в случае расширение объекта в США.



