Представлен термос Xiaomi за $11, который сохраняет напиток горячим или холодным до 6 часов

Xiaomi представила новый термос Mijia Flip-Lid Insulated Mug 2. Модель объемом 500 мл поступит в краудфандинг 2 сентября, а ее цена составит всего 79 юаней — около $11. Покупателям предложат четыре варианта расцветки: белый, темно-синий, дымчато-фиолетовый и ледниково-голубой.

Главная особенность новинки — крышка с автоматической фиксацией, которую можно открыть одной рукой: достаточно сдвинуть механизм влево или нажать на него. Питьевой носик и фильтр изготовлены из термостойкого PPSU, причем носик можно снять для очистки.

За сохранение температуры отвечает вакуумная конструкция с медным покрытием внутренней колбы. Она изготовлена из нержавеющей стали 316L и дополнительно отполирована.

По заявлению Xiaomi, кружка удерживает температуру выше 68 °C до шести часов, а холодный напиток сохраняет температуру не выше 10 °C также до шести часов.