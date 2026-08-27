Контроль невидимых процессов: в России представили iPhone 17 Pro со встроенным счетчиком Гейгера

От 799 тысяч рублей

Российская компания Caviar, известная своими невероятно дорогими вариантами популярных смартфонов, представила новую модель на основе iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max под названием Geiger. Главной особенностью стал встроенный дозиметр. Устройство разместили прямо в задней панели смартфона, превратив его в часть дизайна корпуса.

В основе проекта — часы-дозиметр СИГ-РМ1208 со счетчиком Гейгера-Мюллера. Он способен фиксировать гамма-излучение и выводить показатели на цифровой экран. При превышении установленного уровня прибор подает предупреждающий сигнал. За аналоговую часть часов отвечает кварцевый механизм Ronda 763.

Caviar позиционирует iPhone Geiger как коллекционное устройство, посвященное технологиям контроля невидимых процессов. В компании пояснили:

Концепция Geiger посвящена способности человека измерять невидимые процессы окружающего мира. Радиация существует за пределами непосредственного восприятия, а счетчик Гейгера переводит ее в цифры и сигналы.

Внешний вид смартфона стилизован под профессиональную измерительную аппаратуру. Корпус получил металлические панели, выраженные грани, открытые винты и черные элементы. Красные линии напоминают сигнальную разметку технических устройств, а крупный знак радиационной опасности указывает на назначение встроенного прибора. Стоимость модели начинается от 799 тысяч рублей.