Nvidia всего за квартал заработала почти 100 млрд долларов и в своём отчёте ни слова не сказала о видеокартах GeForce

Компания Nvidia опубликовала отчёт по итогам второго квартала 2027 финансового года. За отчётный период компания выручила 96,2 млрд долларов, и это более чем вдвое (на 106%) больше результата годичной давности.

Операционная прибыль выросла ещё выше: на 124%, до 63,7 млрд, а чистая прибыль составила 59,7 млрд долларов, увеличившись на 126%.

Фото Nvidia

Практически вся выручка пришлась на подразделение Data Center. Речь о 89 млрд долларов, и это рост на 117%. То есть на долю всего остального бизнеса компании приходится лишь около 7% выручки.

Игровое направление, напомним, компания теперь вообще не выделяет отдельно, так что сколько из 7,2 млрд, приходящихся на подразделение Edge Computing, принесли игровые видеокарты, неизвестно, но во всём отчёте нигде ни разу даже не упоминается бренд GeForce.

Компания, кроме всего, что связано с ЦОД, упоминает анонс RTX Spark, DGX Station, множество программных разработок, связанных с ИИ, но ни слова о видеокартах.