Один только iPhone 17 занял 6% всего рынка смартфонов, а Galaxy S26 Ultra смог забраться на четвёртое место. Это итоги втого квартала

Аналитики Counterpoint опубликовали отчёт по рынку смартфонов за второй квартал текущего года, и лидером рынка стал iPhone 17.

На долю базовой модели пришлось 6% продаж всех смартфонов в мире, и это очень высокий результат. Для сравнения, предшественник год назад занимал 4% рынка, то есть прирост доли составил примерно 50%.

Фото Counterpoint

Далее в рейтинге ожидаемо идут iPhone 17 Pro Max и 17 Pro. Точных данных тут уже нет, но, визуально, похоже на то, что троица смартфонов Apple заняла около 20-22% всего рынка.

А вот дальше ситуация любопытная. Впервые за долгое время в пятёрку выбился флагман Samsung. Galaxy S26 Ultra незначительно обогнал бюджетный A07 4G и занял примерно 2,5% рынка.

Далее в десятке лидеров идут Galaxy A17 5G, iPhone 17e, Galaxy A17 4G, Galaxy S26 и замыкает десятку iPhone 16.

Напомним, новые смартфоны Apple, скорее всего, будут представлены 9 сентября.

