Охота на «серые» iPhone: на «Горбушке» изъяли 14 тонн незадекларированной техники Apple и Dyson на 123 млн рублей

В московском торговом комплексе «Горбушкин двор» изъяли крупную партию предположительно незаконно ввезённой электроники Apple и Dyson. Как сообщает Telegram-канал Baza, таможенники обнаружили более 3,3 тыс. незадекларированных устройств общей массой почти 14 тонн.

Стоимость арестованной партии оценивается примерно в 123 млн рублей. Среди техники оказались смартфоны, умные часы и наушники Apple, а также фены, пылесосы и другие устройства Dyson.

По данным источника, товары обнаружили в павильонах торгового комплекса во время недавних проверочных мероприятий. У продавцов якобы отсутствовали необходимые документы, подтверждающие таможенное оформление техники при ввозе в Россию.

В результате Федеральная таможенная служба арестовала всю партию. Чтобы получить товары обратно, владельцу необходимо провести их декларирование и уплатить положенные таможенные платежи. Их размер оценивается примерно в 35 млн рублей — это около 28% от заявленной стоимости изъятой партии.