Впервые в мире: российская ИИ-модель учла сразу три фактора для оптимизации работы транспорта

В Минтрансе РФ заявили, что российские разработчики первыми в мире оптимизировали работу общественного транспорта с помощью ИИ. Научная команда «Оптурана», российской платформы планирования транспортных ресурсов, создала модель искусственного интеллекта, которой удалось объединить сразу три ключевых фактора: расписание движения общественного транспорта, выходы машин на линию и смены водителей. Ранее это считалось невозможным из-за высокой сложности промышленных расчётов.

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Планирование городского транспорта обычно разбито на последовательные этапы: сначала составляют расписание, затем под него подбирают выходы автобусов на линию, и только потом – смены водителей. Из-за этого могут появиться лишние машины, переработки и неудобные смены. Российская модель считает все вводные, включая интервалы движения, вместимость транспорта, режим труда и отдыха водителей и т.д., заявили в Минтрансе.

Разделение на этапы обусловлено вычислительными сложностями, поэтому ведущие мировые разработчики решают совместно максимум два этапа из трёх. Команда «Оптурана» преодолела это ограничение, используя ИИ: система генерирует и оценивает миллионы допустимых вариантов движения и работы экипажей, одновременно учитывая ограничения всех трёх уровней. В результате получается единое согласованное решение, а не три отдельных плана, которые подгоняются вручную, заявили в Минтрансе.

Разработку уже успешно проверили на практике: в течение двух недель автобусы выходили на 9 маршрутах площадки «Андропова» ГУП «Мосгортранс» по расписанию, построенному системой. В результате удалось снизить межрейсовые простои на 34%, уменьшить работу водителей в ночное время, а также высвободить два автобуса и направить их на усиление других маршрутов. Кроме того, расчёт показал сокращение фонда оплаты труда на 5,2%, что составляет 13,4 миллиона рублей в год. Сейчас новая технология доступна для масштабирования во всех регионах России.