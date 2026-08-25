Intel рассказала, какими будут её самые сложные и большие процессоры. Xeon 7 линейки Diamond Rapids получат до 256 ядер и до 22 чиплетов

Кроме подробностей о мобильных недорогих и физически маленьких процессорах Wildcat Lake компания Intel раскрыла подробности о CPU из совершенно противоположного лагеря: огромных, мощных и дорогих серверных Xeon 7 линейки Diamond Rapids.

Как ранее и указывали утечки, топовые модели этой линейки получат 256 ядер, причём это всё большие ядра. Так что Intel наконец-то догонит AMD по этому показателю. Точнее, даже сразу перегонит. В последние годы серверные чипы Intel заметно отставали от продуктов конкурента по количеству ядер, и вот теперь новый виток противостояния обещает быть по-настоящему интересным.

Фото Intel через Videocardz

256 ядер топового чипа будут размещены в 16 чиплетах. Производиться всё это будет по самому современному у компании техпроцессу 18А-Р, что тоже важно, так как обычно Xeon в этом плане были не очень актуальны.

При этом очень любопытный технический аспект заключается в том, что физически чиплеты с процессорными ядрами размещаются на четырёх более крупных чиплетах базовых блоков, которые производятся по техпроцессу Intel 3-T. Каждый такой блок содержит 320 МБ кеш-памяти третьего уровня, в итоге у флагманского процессора имеется 1,28 ГБ такого кеша.

Фото Intel через Videocardz

Фото Intel через Videocardz

Чиплеты CPU с базовыми соединены посредством технологии Foveros Direct 3D. Также на подложке расположены ещё два чиплета Fabric Hub, отвечающих за память и интерфейсы ввода-вывода.

Новые процессоры имеют 16-канальный контроллер памяти DDR5-8000 или MRDIMM. Intel говорит о пропускной способности памяти до 1,6 ТБ/с. Diamond Rapids также имеет 128 линий PCIe Gen6, CXL 3.0 и UPI 3, а также восемь дополнительных линий PCIe Gen4.

Эти процессоры выйдут на рынок только в следующем году.

