Intel рассказала подробнее, как у неё получились настолько доступные и энергоэффективные процессоры Wildcat Lake

Компания Intel раскрыла новые технические подробности о своих мобильных процессорах Wildcat Lake, которые вышли в рамках линейки Core Series 3. Оказывается, они отличаются от родственных Panther Lake заметнее, чем можно было бы подумать изначально.

Напомним, в основе Wildcat Lake лежат те же архитектуры больших и малых ядер, а также GPU, но это отдельный маленький кристалл. Сами процессоры обеспечивают лишь базовый уровень производительности, зато являются очень энергоэффективными.

Фото Intel через Videocardz

Чтобы снизить стоимость производства, Intel прибегла к ряду компромиссов, а также реализовала иные решения, нежели в старших моделях.

К примеру, в то время, как при производстве Panther Lake используется технология упаковки Foveros, у Wildcat Lake это более доступное решение — двухкристальное соединение UCIe в органическом корпусе. Это снижает затраты на сборку и потери выхода годных чипов, а также уменьшает размеры корпуса с 50х25х1,5 мм до 35х25х1,23 мм. Компромисс заключается в большем размере интерфейса UCIe. Шаг контактных площадок в 110 мкм требует большей площади контроллера и ввода-вывода, что делает межкристальный интерфейс на 70% больше, чем у Foveros.

Фото Intel через Videocardz

Фото Intel через Videocardz

Также у новых процессоров не реализована поддержка трассировки лучей у GPU, хотя архитектурно ядра те же. Производительность NPU снизилась с 53 до 17 TOPS. Intel также убрала IPU и функции Pro Media, уменьшила интерфейс LPDDR5 вдвое (до 64-битного) и сократила системный кеш до 2 МБ. Эти изменения уменьшили площадь вычислительного кристалла на 38%.

В совокупности всё это позволило сделать новые процессоры не только проще технически, но и заметно дешевле в производстве, и это как нельзя кстати пришлось в 2026 году. Без кризиса памяти мы бы получили ещё более доступные и при этом очень автономные ноутбуки на таких процессорах.



