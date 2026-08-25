Российско-белорусский самолёт «Освей» сертифицируют в 2029 году

Вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что появление опытного образца российско-белорусского самолёта «Освей» и начало его лётных испытаний ожидаются в 2027 году. По его словам, сейчас работы идут по графику, который уже откорректирован и реализовывается. Ранее предполагалось, что опытный образец появится в 2026 году.

Сертифицировать «Освей» планируют к концу 2029 года, после этого новый самолёт появится в России и Белоруссии. Рассматриваются и его поставки в другие страны, добавил Мантуров. «Освей» — это лёгкий 19-местный турбовинтовой самолёт с верхним расположением крыла. Его разрабатывают российский «Уральский завод гражданской авиации» и белорусское ОАО «558 Авиационный ремонтный завод». Вчера мы писали о том, что производство планируют наладить на заводе «Сокол» в Нижнем Новгороде.

«Освей» предназначен для нужд гражданской авиации, в том числе коммерческих перевозок по местным и региональным воздушным линиям. Отличительными особенностями самолёта должны стать высокая надёжность и безопасность, в том числе при эксплуатации в экстремальных климатических условиях. В качестве силового агрегата будет использован российский турбовинтовой двигатель ВК-800.