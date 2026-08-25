Астронавты из США и Франции снова вышли в открытый космос на 6,5 часов

Они должны завершить замену антенны для связи с Землёй

Астронавты Европейского космического агентства (ЕКА) Софи Адено и американского космического агентства NASA Анил Менон снова вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). NASA ведёт прямую трансляцию выхода на своём сайте.

Астронавт ЕКА Софи Адено в воздушном шлюзе МКС после выхода в открытый космос 18 августа 2026 года Источник изображения: NASA / Джек Хэтуэй

Выход астронавтов за пределы МКС начался в 08:27 по времени Восточного побережья США (15:27 по московскому времени). Планируется, что работы продлятся шесть с половиной часов; астронавты собираются завершить замену антенны связи орбитальной станции с Центром управления полётами (ЦУП) в Хьюстоне, США.

Работы по замене начались ещё 18 августа, они продлились 6 часов 23 минуты. Тогда была демонтирована старая антенна, а вот установить новую астронавты в тот момент не успели. Им потребовалось больше времени, чем ожидалось, чтобы отсоединить электрические кабели и ослабить болты, что задержало установку новой антенны, заявили в NASA.

В результате потребовался новый выход в открытый космос, который и начался сегодня, 25 августа. Помимо замены антенны, если позволит время, астронавты начнут работы по замене навигационного устройства, используемого для стыковки космических аппаратов.