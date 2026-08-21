ИИ-агенты, облака и корпоративные сети защитят на $1 млрд: Palo Alto Networks и NTT DATA заключили глобальный альянс

Глобальный бизнес охватит 6 направлений кибербезопасности — от автономных ИИ-агентов и управления ИИ до нулевого доверия, облачной инфраструктуры и межсетевых экранов

Palo Alto Networks и японская IT-компания NTT DATA объявили о многолетнем глобальном альянсе, который должен обеспечить к 2029 году $1 млрд в совместном бизнесе в сфере безопасности ИИ и модернизации киберзащиты. Речь идёт именно о коммерческой цели на конец трёхлетнего периода, а не о сделке стоимостью $1 млрд, уже полученной выручке или подписанных контрактах с клиентами.

В рамках сотрудничества Palo Alto Networks предоставит свои платформы кибербезопасности и подразделение Unit 42, занимающееся анализом киберугроз, а NTT DATA — консалтинг, инженерные и управляемые сервисы. Компании намерены совместно разрабатывать решения, проводить инженерные работы и организовывать их внедрение у заказчиков.

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На первом этапе партнёрство охватывает 6 направлений. Среди них безопасность операций с автономными ИИ-агентами, управление использованием искусственного интеллекта, защита цифровых идентичностей, архитектура нулевого доверия и SASE [Secure Access Service Edge — модель, объединяющая сетевой доступ и функции безопасности в облаке], устойчивость облачной инфраструктуры и модернизация межсетевых экранов.

Для работы над проектами NTT DATA планирует задействовать более 2000 специалистов, сертифицированных Palo Alto Networks, а также инженеров, которые будут работать непосредственно рядом с заказчиками. Компании заявляют о совместной разработке и согласованной поставке решений, однако отдельного нового продукта или уже реализованных клиентских проектов в объявлении не представили.

Практический результат альянса будет зависеть от того, насколько эффективно компании смогут объединить технологии и обеспечить единые правила управления и ответственности за безопасность.