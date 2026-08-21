ИИ, AMOLED, батарея на 980 мА·ч и 35 дней автономно: в России стартовали продажи Honor Watch 6

В российских магазинах появились умные часы Honor Watch 6. Модель получила 1,46-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 464 × 464 пикселя и пиковой яркостью до 3000 нит. Такой показатель рассчитан на комфортное чтение информации на улице, в том числе при ярком солнце.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 980 мА·ч. В зависимости от сценария часы могут работать без подзарядки до 35 дней, а при обычном использовании — до 17 дней. При тренировках с активным GPS заявленное время работы достигает 42 часов.

Honor Watch 6 поддерживают более 120 спортивных режимов. Для определения маршрута используется двухдиапазонная спутниковая навигация L1+L5. В часах также предусмотрены датчики для отслеживания пульса, уровня кислорода в крови и параметров сна. Пользователь может получать сводную информацию о состоянии организма и наблюдать изменения показателей в динамике.

Часы позволяют принимать уведомления сразу с двух смартфонов Honor, отвечать на сообщения и управлять отдельными действиями жестами. Также предусмотрена запись голосовых заметок с помощью ИИ.

В России Honor Watch 6 доступны в черном и коричневом исполнениях. Их стоимость составляет 15 и 17 тысяч рублей соответственно. До 30 сентября на модели действует скидка в 2 тысячи рублей, а при покупке вместе с некоторыми смартфонами Honor размер скидки увеличивается до 4 тысяч рублей.