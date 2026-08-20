Sony Xperia 10 VIII не станет мощнее предшественника. Смартфон впервые засветился в бенчмарке

Смартфон Sony Xperia 10 VIII, который, вероятно, представят уже на днях, впервые засветился в бенчмарке. И мощнее прошлогодней модели он не будет.

Новинка основана на SoC Snapdragon 6 Gen 3, то есть ровно на той же платформе, что и Xperia 10 VII. Это не самый свежий чип и уж тем более не самый производительный. Особенно с учётом потенциальной цены, ведь прошлогодняя модель на выходе стоила 450 евро.

Из остального можно выделить разве что 8 ГБ ОЗУ конкретно у тестового образца. Вероятно, это базовая версия, и пока можно лишь гадать, будут ли модификации с 12 ГБ.