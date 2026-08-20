OpenAI нацелилась на выход на биржу в 2027 году

Финансовый директор компании Сара Фриар сообщила сотрудникам, что OpenAI может стать публичной уже в 2027 году или даже раньше, если финансовые показатели продолжат улучшаться

Финансовый директор OpenAI Сара Фриар на общем собрании сотрудников 19 августа заявила, что «компания станет публичной в 2027 году». По данным CNBC, она также допустила более ранний выход на биржу, если бизнес продолжит улучшать показатели. OpenAI публично не объявляла точную дату IPO (первичного размещения акций).

В июне компания конфиденциально направила американским регуляторам проспект IPO. Такой формат позволяет начать проверку документов Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) до публикации регистрационного заявления и подробной финансовой информации. Фриар назвала IPO не конечной целью, а очередным этапом привлечения капитала.

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На встрече финансовый директор представила показатели за текущий квартал: темп выручки в пересчёте на год вырос на 35%, а аналогичный показатель выручки от корпоративных клиентов — на 50%. ИИ-инструментами OpenAI для программирования и работы пользуются 20 млн человек в неделю, сообщило издание CNBC.

По данным PYMNTS, во 2 квартале OpenAI получила $6,7 млрд выручки.

Anthropic также конфиденциально подала документы для IPO. По словам Фриар, эта компания может выйти на публичный рынок уже в сентябре, но OpenAI будет определять сроки независимо.