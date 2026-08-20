Stripe назвала 1 января 2026 года началом экономического перелома для бизнеса: платёжная компания использовала слово «сингулярность» для описания ускорения деловой активности

При росте выручки на 41% за 1 полугодие и подтверждении покупки платформы OpenRouter

Stripe сообщила инвесторам, что считает 1 января 2026 года началом существенной экономической точки перегиба. В письме компания назвала этот период «сингулярностью», однако использовала термин для описания деловых изменений и ускорения создания новых компаний, а не как заявление о технологической сингулярности.

Компания связала эту оценку с растущей долей клиентов из сфер ИИ и криптовалют, а также с увеличением числа новых компаний в своей сети. Stripe сообщила, что за 1 полугодие выручка выросла на 41% год к году, а свободный денежный поток — на 43%. По данным компании, значительная доля стартапов из списка Forbes AI 50 использует её платформу.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

В письме Stripe также заявила, что статус частной компании даёт ей больше свободы для долгосрочных инвестиций и приобретений.

В тот же день компания подтвердила отдельное соглашение о покупке OpenRouter — платформы для маршрутизации запросов между ИИ-моделями.