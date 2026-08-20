Первые тесты Tensor G6 в новых смартфонах Google Pixel 11 показывают катастрофическое отставание от Snapdragon 8 Elite Gen 5

Сегодня стартовали продажи смартфонов Google линейки Pixel 11, основанных на новой SoC Tensor G6. И уже сейчас в Сети появились первые результаты тестирования этой платформы. Забегая вперёд, высокой флагманской производительности ждать не стоит.

В AnTuTu новая платформа Google набирает около 1,86 млн баллов. Это очень далеко от примерно 4 млн у топовых SoC Qualcomm и MediaTek, хотя относительно Tensor G5 это прирост сразу примерно на 25%.

Фото Gizmochina

Напомним, в конфигурацию новой SoC Google входит одно ядро Cortex-C1 Ultra, шесть ядер Cortex-C1 Pro и GPU PowerVR CXTP-48-1536.

Фото Gizmochina

Фото Gizmochina

Фото Gizmochina

В Geekbench новая платформа набирает примерно 2670 и 6800 баллов в однопоточном и многопоточном режимах соответственно. Снова-таки, очень далеко до актуальных флагманских и субфлагманских платформ конкурентов, а относительно Tensor G5 прирост примерно те же 25% в многопоточном режиме.

В 3DMark Wild Life новинка примерно вдвое слабее Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3386 баллов против 7738 баллов), а относительно прошлогодних Pixel прироста почти нет.