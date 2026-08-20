От 900 до 2250 долларов. Стартовали продажи Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и складного Pixel 11 Pro Fold
Pixel 11 стал даже выгоднее предшественника, так как предлагает больше памяти при той же цене базовой версии
Google начала открытые продажи смартфонов серии Pixel 11 после недели предварительных заказов. В линейку вошли четыре модели: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и складной Pixel 11 Pro Fold. Одновременно в продажу поступили умные часы Pixel Watch 5.
Серия Pixel 11 официально представлена более чем в 20 странах и регионах, в числе которых США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония, Индия, Сингапур и Тайвань. География в целом соответствует прошлогодней серии Pixel 10. Исключением стал складной Pixel 11 Pro Fold: он не продается официально в Чехии, Италии, Польше, Португалии и Испании.
В США базовый Pixel 11 предлагается в конфигурации 12/256 ГБ за $900, цена версии с 512 ГБ флеш-памяти — $1020. Интересно, что стартовая конфигурация получила вдвое больше памяти, чем Pixel 10 (у него было 128 ГБ) за те же $900. То есть новая модель даже выгоднее предшественника.
Pixel 11 Pro в конфигурации 12/256 ГБ стоит $1100, стоимость версий 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ — $1220 и $1450. Более крупный Pixel 11 Pro XL стартует с $1300 за версию 12/256 ГБ, цена топовой версии 16 ГБ/1 ТБ — $1650.
Складной Pixel 11 Pro Fold стал самым дорогим смартфоном семейства. В США версия 16/256 ГБ стоит $1900, 16/512 ГБ — $2020, а топовый вариант с 1 ТБ флеш-памяти стоит $2250. Базовый Fold подорожал на $100 относительно Pixel 10 Pro Fold.
В Европе цены начинаются с €1000 за Pixel 11, €1200 за Pixel 11 Pro и €1400 за Pixel 11 Pro XL. Pixel 11 Pro Fold стоит от €2000.
В США крупнейшие мобильные операторы также запустили программы скидок и обмена старых устройств, которые при соблюдении определенных условий позволяют значительно снизить стоимость Pixel 11, вплоть до фактически нулевой цены отдельных моделей.
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