Китайская CXMT активно растёт, но не имеет какого-то большого влияния на рынок. Аналитики Hanwha Securities дают ей лишь 6,7% рынка DRAM по итогам года

На долю китайской компании CXMT по итогам этого года придётся около 11,3% всего прироста производства DRAM на рынке памяти. При этом компания займёт около 6,7%, что не сильно отличается от показателя прошлого года.

Аналитики Hanwha Securities считают, что, хотя CXMT и смягчает ситуацию на рынке, глобально её вклад относительно невелик. Более того, уже в следующем году рост доли CXMT замедлится на фоне ввода в эксплуатацию новых мощностей Samsung, Hynix и Micron. Правда, другой прогноз, который мы видели на днях, напомним, приписывает китайской компании долю в 30% уже к 2030 году.

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По прогнозам Hanwha Securities, в 2026 и 2027 годах мировой рынок DRAM вырастет на 22,4% и 24,1% соответственно. При этом дефицит, судя по мнению большинства аналитиков, будет сохраняться минимум до 2028 года.

Согласно подсчётам этих же специалистов, по итогам текущего года коэффициент достаточности на рынке DRAM составит -9,4%, то есть рынку не хватает почти 10% предложения. В 2027 году показатель снизится до -5,6%.