Asus обновила свои бизнес-ноутбуки ExpertBook P3 и B3, оснастив их процессором с двумя большими ядрами

Компания Asus обновила свои бизнес-ноутбуки ExpertBook P3 и B3, оснастив их новейшими процессорами Intel Core Series 3 линейки Wildcat Lake. Это те самые, которые позволяют очень сильно улучшить автономность по сравнению с более старыми чипами.

Впрочем, при этом данные CPU обеспечивают достаточно скромную производительность, что достаточно необычно видеть в бизнес-моделях. С другой стороны, у компании есть модели и на более мощных Core Ultra линейки Panther Lake.

Фото Asus

Сердцем новинок служит неназванная модель Core 7, но это особого значения и не имеет. Почти все Core этой линейки имеют всего шесть ядер в конфигурации 2+0+4 и базовый iGPU.

Из остального можно выделить экраны диагональю 14 либо 16 дюймов в зависимости от модификации, шарнир, позволяющий раскрыть дисплей на 180 градусов, панель с частотой 144 Гц и разрешением 2,5К, пятилетнюю поддержку обновлений BIOS и память объёмом вплоть до 64 ГБ для ОЗУ и 4 ТБ для SSD.