Просто замена старого CPU Intel на новый повышает автономность на 70%. Framework выпустила новую версию модульного ноутбука Laptop 12

Компания Framework обновила свой компактный ноутбук Laptop 12, дав возможность выбрать конфигурацию с новейшими процессорами Intel Wildcat Lake. И сама компания говорит, что благодаря этому автономность ноутбука относительно изначальной версии на Core 13-го поколения выросла на 70%.

Ранее выбор был между Core i3-1315U и Core i5-1334U. Теперь же можно купить ноутбук с Core 3 304, Core 5 320 или Core 7 350. Напомним, всё это довольно малопроизводительные чипы с шестью либо даже пять ядрами, но очень энергоэффективные. Отсюда и прибавка к автономности, о которой говорит производитель.

Фото Framework

Остальное не изменилось. Модель, которую, к слову, производитель сам называет самой популярной в линейке, оснащена экраном IPS диагональю 12,2 дюйма с разрешением 1200р, батареей ёмкостью 50 Втч, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7, предлагает несколько ярких цветов, конструкцию, позволяющую превратить ноутбук в подобие планшета, а также пару модулей. Конечно, это модульный ноутбук с максимальной производительностью.

Базовая версия обойдётся в 630 евро, но это цена без учёта памяти. 8 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 512 ГБ поднимут цену до 805 евро.