Стартап Etched за 26 дней удвоил оценку до $21 млрд и уже поставила ИИ-чипы первому заказчику

Стартап Etched, разрабатывающий специализированные чипы для инференса — выполнения уже обученных ИИ-моделей, — объявил 18 августа о привлечении $700 миллионов при оценке в $21 миллиард. Раунд возглавила трейдинговая компания Jane Street, которая одновременно стала и первым заказчиком: серверная стойка с чипами Etched уже установлена в дата-центре Jane Street и работает под реальной нагрузкой.

Предыдущий раунд на $300 миллионов при оценке $10,3 миллиарда долларов закрылся 23 июля — меньше чем за месяц до этого. Таким образом, оценка компании выросла более чем вдвое за 26 дней.

Фото: Etched

Etched делает ставку на две технологии. Первая — Low Voltage Inference (LVI): вычислительные блоки работают при напряжении менее половины от типичного для ИИ-ускорителей, что, по заявлению компании, даёт более высокую плотность операций в рамках заданного энергопотребления. Вторая — Cluster Scale Memory (CSM), которая объединяет память нескольких чипов в общий пул, а не ограничивает модель объёмом памяти одного ускорителя. Это критично для инференса больших языковых моделей, где память часто становится узким местом.

Чипы Etched поддерживают модели со смесью экспертов — архитектуру, используемую в DeepSeek и Qwen, — а также нетрансформерные архитектуры, такие как Mamba. Компания вышла из скрытого режима в июне 2026 года с чипом, изготовленным на техпроцессе TSMC N4P, что в полупроводниковой индустрии считается серьёзным достижением.

По данным Etched, портфель контрактов превышает $1 миллиард и включает заказы от ведущих ИИ-компаний и облачных провайдеров. Новое финансирование направят на расширение производства, цепочки поставок и разработку программного обеспечения для управления парком серверов. Для инфраструктурных команд, выбирающих оборудование для инференса, ключевыми останутся независимые замеры скорости и задержки в реальных сценариях — пока Etched раскрыла только собственные заявления и факт развёртывания у Jane Street.