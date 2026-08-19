Маломощный процессор Intel для игровых приставок получит четыре больших ядра и слабый iGPU

Ресурс Videocardz подтверждает появившуюся ранее информацию о том, что Intel готовит малопроизводительный процессор линейки Arc G3 для портативных игровых консолей.

Чип действительно предложит конфигурацию 4+0+4 против 2+8+4 у текущих моделей. При этом у новинки будет вдвое больше больших ядер, что порой может быть даже лучше. Однако для игр важнее GPU, и вот тут вместо 10 либо 12 ядер у уже вышедших процессоров будет лишь 4 ядра Xe.

Фото Videocardz

Таким образом, производительность в играх будет примерно соответствовать младшим чипам Panther Lake, у которых тоже по четыре ядра Xe.

Фото Videocardz

Также сообщается, что новый процессор будет иметь настраиваемый TDP в пределах 8-25 Вт против 8-30 и 8-35 Вт у старших CPU линейки.

Насколько такой процессор будет дешевле для производителей консолей, пока можно лишь гадать.