Nvidia обсуждает инвестиции в поставщика данных Mercor при оценке в $20 млрд

Mercor предоставляет данные и экспертную разметку для обучения и оценки ИИ-моделей. Размер раунда и предполагаемые вложения Nvidia пока неизвестны

По данным The Information, Nvidia обсуждает участие в раунде финансирования Mercor, который может оценить компанию в $20 млрд. PYMNTS сообщила, что ни общий объём раунда, ни размер возможных инвестиций Nvidia не раскрыты. Обе компании не ответили на запрос издания о комментарии.

Mercor предоставляет данные, используемые при разработке открытых моделей Nvidia Nemotron. Такая работа может включать создание специализированных примеров, оценку ответов моделей и сбор экспертных отзывов, которые сложно получить только из общедоступных интернет-данных.

По данным PYMNTS, в прошлом квартале компания получила от Nvidia десятки миллионов долларов.

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В октябре Mercor привлекла $350 млн в раунде серии C при оценке в $10 млрд. Эта сумма была в 5 раз выше оценки компании в предыдущем раунде серии B. Потенциальная оценка в $20 млрд означала бы её удвоение, однако сделка пока не объявлена, а её условия остаются неизвестными.

В 2024 году Nvidia также инвестировала в Scale AI в рамках финансирования, оценившего компанию в $14 млрд. Mercor и Scale AI работают в сегменте, связанном с привлечением профильных специалистов, подготовкой данных, разметкой и проверкой материалов для передовых ИИ-моделей.