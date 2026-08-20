Через 5 дней после покупки Cursor за $60 млрд SpaceX попыталась купить разработчика ИИ-агента Devin

Глава Cognition Скотт Ву публично заявил, что компания не продаётся и переговоров о сделке не ведёт

SpaceX обратилась к разработчику ИИ-инструментов Cognition с предложением о покупке, сообщила Bloomberg. Компания не стала развивать переговоры. В тот же день генеральный директор Cognition Скотт Ву (Scott Wu) написал, что «компания не продаётся и мы не ведём переговоров».

По данным Bloomberg, между компаниями продолжаются обсуждения возможного сотрудничества, включая вариант, при котором Cognition сможет использовать вычислительные мощности SpaceX. Эти условия уже отличаются от переговоров о приобретении: предложение о покупке было сделано, но Cognition его не приняла.

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В мае Cognition привлекла $1 млрд при оценке в $26 млрд. В августе компания вела предварительные переговоры с инвесторами при оценке не менее $40 млрд. Её ИИ-агент Devin используется Mercedes-Benz и GE Aerospace.

14 августа SpaceX завершила покупку Cursor за $60 млрд. Cursor — один из крупнейших продуктов в сфере vibe coding (разработки программ с помощью ИИ по инструкциям на естественном языке). Ранее Илон Маск заявил сотрудникам, что к сентябрю доходы ИИ-направления должны превысить доходы от космического бизнеса.