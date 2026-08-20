SpaceX заговорила об «орбитальных миссиях» Starship: опубликованы официальные видео огневого испытания Starship S41

В ближайшее время ожидается огневой тест всех 6 двигателей Raptor

Наука и космос

SpaceX опубликовала официальные виде огневых испытаний космического корабля Starship, предназначенного для 14-го испытательного полета. На кадрах хорошо видно, что испытывался только один двигатель Raptor 3. Испытание длилось 15 секунд. 

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Источник изображения: SpaceX

«Starship выполнил статический огневой тест одного двигателя, продемонстрировав работу двигателя для сведения с орбиты в рамках предстоящих орбитальных миссий», — написала SpaceX на своей страничке в соцсети X. Эта формулировка может указывать на подготовку Starship к полетам по траектории, более близкой к полноценной замкнутой орбите, чем в предыдущих испытаниях.

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Источник изображения: SpaceX

До сих пор Starship в рамках испытательных запусков использовал суборбитальные траектории, специально рассчитанные таким образом, чтобы аппарат не оставался на стабильной орбите вокруг Земли (на случай возникновения проблем). Для будущих полноценных орбитальных полетов возможность надежного запуска Raptor в космосе особенно важна: кораблю потребуется самостоятельно выполнить тормозной маневр и гарантированно сойти с орбиты для возвращения в атмосферу. Пятнадцатисекундный запуск одного Raptor как раз имитирует этот маневр. Проверка системы на земле позволяет протестировать двигательный контур и алгоритмы, которые позднее должны использоваться во время реального орбитального полета.

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Источник изображения: SpaceX

Дата 14-го испытательного полета Starship пока не объявлена, но судя к тому, как активно продвигается подготовка, его можно ждать в течение ближайших недель.

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