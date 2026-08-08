Китайская CXMT может существенно подвинуть Samsung, Hynix и Micron уже в ближайшие годы

Китайская компания CXMT сделала большой скачок, начав выпуск современной памяти DRAM как раз во время кризиса. Теперь, как сообщает Reuters, она и вовсе намерена в ближайшие годы откусить у тройки лидеров огромную долю рынка.

Компания рассматривает возможность постройки шестого завода по производству чипов памяти, который в совокупности с другими проектами при запуске в срок позволит CXMT занять до 30% рынка памяти уже к 2030 году. Для сравнения, сейчас у CXMT около 6-7% рынка, а почти всё остальное контролируют Samsung, Hynix и Micron.

Фото Reuters

В настоящее время компания СХМТ эксплуатирует три завода по производству DRAM-памяти. Официальных данных нет, но неофициальные утверждают, что каждый завод способен обрабатывать около 100 000 пластин в месяц, поэтому общий объем производства компании может составлять около 300 000 пластин в месяц.

Компания уже строит ещё два завода, так что даже если шестая фабрика не будет запущена в ближайшее время, компания сможет нарастить объёмы примерно вдвое.