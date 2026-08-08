NASA переделывало обычные ноутбуки для отправки на МКС: модемы заменяли на «космические» разъемы питания

У всех ноутбуков на МКС один разъем питания

NASA в свое время модифицировало ноутбуки, которые отправлялись на Международную космическую станцию, чтобы все они могли подключаться к бортовой электросети через единый разъем. Вместо привычных фирменных зарядных устройств компьютеры получили стандартизированный круглый разъем — так называемый Cannon plug.

На необычную переделку ноутбуков обратил внимание инженер и энтузиаст космической техники Джордж Рауш, изучивший один из таких ноутбуков в выставочном центре NASA. Он опубликовал фотографии компьютера и рассказал, как его адаптировали для работы на МКС.

Для установки нового разъема инженеры использовали место встроенного телефонного модема. Модемный порт, который на орбитальной станции был совершенно бесполезен, удаляли, а вместо него устанавливали разъем для непосредственного подключения к источнику постоянного тока МКС.

Унификация была вполне практичной. На станцию доставлялись разные модели ноутбуков, и без такой переделки для каждого компьютера пришлось бы хранить собственные блоки питания, кабели и переходники. В космосе лишняя масса и оборудование особенно нежелательны, поэтому сокращение количества компонентов упрощало обслуживание и уменьшало число потенциальных точек отказа.

По доступным историческим данным, модификацией ThinkPad и некоторых других компьютеров для космических миссий по контракту занималась Lockheed Martin.

Сам факт наличия встроенного телефонного модема отлично показывает возраст этих компьютеров. Строительство МКС началось в конце 1990-х, когда модемы еще были обычной частью оснащения ноутбуков, а первые долговременные экипажи начали работать на станции в 2000 году.

Своя специфика была и у коммуникационной инфраструктуры ранней МКС. Для некоторых бортовых систем использовалась шина MIL-STD-1553 — стандарт передачи данных, широко применяемый в авиационной и космической технике.

История этих ноутбуков интересна не только с технической точки зрения. Рауш обнаружил, что подробную первичную документацию о подобных модификациях сегодня найти значительно сложнее. В выставочном центре информации оказалось немного, а часть интернет-источников, которыми инженер пользовался раньше, уже исчезла.