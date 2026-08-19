Агентство NASA опубликовало фото лунного кратера после падения Falcon 9

Американское космическое агентство NASA опубликовало снимки кратера на Луне, который появился в результате падения верхней ступени ракеты SpaceX Falcon 9. Столкновение произошло 5 августа, четырёхтонная ступень врезалась в поверхность Луны со скоростью около 8700 км/ч. Мы уже писали о том, что южнокорейский лунный зонд Danuri сделал снимки непосредственно до и сразу после падения.

Концепт художника: аппарат LRO, вращающийся вокруг Луны.

NASA Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

А теперь фото нового кратера выполнил Лунный разведывательный орбитальный аппарат NASA (LRO). Они были сделаны в период с 11 по 12 августа. Каждое изображение увеличено в два раза и показывает участок Луны шириной около 300 метров. Чтобы сфотографировать конкретное место, аппарат должен был дождаться, пока оно окажется в поле зрения, что заняло шесть дней, заявили в NASA.

Анимированный снимок кратера. Фото: NASA Goddard / Intuitive Machines

Благодаря разнообразию ракурсов на полученных фото учёные смогли рассмотреть кратер при разном освещении и выявить его уникальные особенности. Выяснилось, что ширина составляет 18 метров, а глубина, судя по тени, не превышает 3 метров. На изображениях видны светлые и тёмные лучи, расходящиеся от кратера. Более тёмные полосы — это поверхностная пыль и камни, которые долго подвергались воздействию солнечного ветра, космических лучей и ударов микрометеоритов. Светлые полосы у края кратера состоят из свежего материала, поднятого из более глубоких слоёв под поверхностью Луны.

Снимки кратера под разными углами. Фото: NASA Goddard / Intuitive Machines

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала в январе 2025 года, она вывела на траекторию полёта к Луне американский посадочный модуль Blue Ghost 1 и станцию Resilience японской компании ispace. После отделения полезной нагрузки у верхней ступени ракеты не осталось топлива для возвращения на Землю, и она направилась в сторону Луны, что и закончилось столкновением в августе этого года.