Илон Маск не согласен с Goldman Sachs: космическая экономика окажется намного больше $1,8 трлн к 2035 году

Goldman Sachs прогнозирует, что к 2035 году мировая космическая экономика достигнет $1,8 трлн. По мнению банка, стремительное развитие отрасли обеспечат снижение стоимости запусков, рост частных инвестиций и доступность финансирования на открытом рынке.

Инвестиции уже растут рекордными темпами. В 2025 году в космическую отрасль было направлено более $55 млрд, а только за первый квартал 2026 года объем вложений достиг $36 млрд.

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При этом Илон Маск считает прогноз Goldman Sachs слишком осторожным. Глава SpaceX прокомментировал оценку банка фразой: «Она будет намного больше».

По мнению Маска, реальный масштаб будущей космической экономики способен существенно превзойти $1,8 трлн.

Основными драйверами роста станут многоразовые ракеты, спутниковые группировки, космические дата-центры и расширение деятельности частных компаний на орбите.