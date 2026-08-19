Grok 4.6 Илона Маска оказался в 5 раз дешевле, чем GPT-5.6 Sol, при этом обе модели демонстрируют абсолютно одинаковую производительность в этом бенчмарке Artificial Analysis
Grok 4.7 станет «значительным обновлением»
Grok 4.6 сравнялся с GPT-5.6 Sol в бенчмарке Artificial Analysis — обе модели набрали по 61 баллу. При этом преимущество Grok заключается в цене.
За 1 млн входных токенов Grok 4.6 стоит $2 против $5 у GPT-5.6 Sol, а за 1 млн выходных — $6 против $30. Таким образом, обработка входных данных у Grok обходится в 2,5 раза дешевле, а генерация — в 5 раз дешевле.
Получается, что при одинаковом результате на этом тесте Grok 4.6 требует значительно меньших затрат.
Илон Маск тем временем уже подогревает интерес к следующей версии. Он призвал пользователей попробовать Grok 4.6 и заявил, что Grok 4.7 станет «значительным обновлением» и выйдет в ближайшее время.
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