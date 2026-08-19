DDR4 будет стоить, как DDR5? Аналитики Morgan Stanley прогнозируют рост цен на 50% в самое ближайшее время

Память DDR4 ещё до конца текущего квартала может подорожать ещё на 50%, а затем ещё на 10% в четвёртом квартале. Об этом предупреждают аналитики Morgan Stanley, утверждая, что ситуация с предложением такой памяти сильно усугубится.

Всё дело в том, что производители сокращают объёмы выпуска этой памяти ради наращивания объёмов производства HBM/DDR5/NAND. Собственно, из-за подобного перераспределения весь кризис памяти и начался.

Фото WCCF Tech

До конца квартала осталось чуть больше месяца, так что цены могут взлететь буквально в ближайшее время. Цены на DDR5 уже вернулись к росту. Буквально вчера мы говорили об этом, отмечая, что цены на DDR3/4 за последний месяц почти не изменились. Как видим, скоро изменятся.

И не только DDR4 снова начнёт дорожать. Также на те же 50% подорожает и NAND, правда, речь об чипах SLC, которые обычных пользователей особо не интересуют.



