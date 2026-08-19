От цифрового двойника до робота: в Киржаче запустили лабораторию промышленной роботизации

В Киржаче Владимирской области на площадке Технопарка «Русклимат ИКСЭл» начала работу Лаборатория инноваций «Технороб». Новый центр займется разработкой и внедрением роботизированных решений для российских предприятий.

Проект стал продолжением автоматизации производств технопарка. В 2023 году на одном из его предприятий реализовали крупный проект по роботизации с поддержкой Фонда развития промышленности. Сейчас на заводах площадки используются около 80 промышленных роботов.

«Технороб» сосредоточится на нескольких направлениях: роботизации сварки, обслуживании станков с ЧПУ и прессового оборудования, автоматической укладке и паллетировании продукции. Еще одной задачей станет создание цифровых моделей производственных участков с 3D-моделированием и расчетом параметров будущих линий.

В штате лаборатории работают 11 специалистов, совокупный опыт которых в робототехнике превышает 50 лет. По данным компании, команда участвовала более чем в 600 проектах. В рамках реализованных решений свыше 50 роботов помогли перевести более 200 сотрудников с рутинных операций на другие задачи.

Центр также будет проводить технологический аудит, проектирование, монтаж и настройку оборудования, обучать персонал и заниматься сервисным сопровождением. Для демонстрации разработок в лаборатории оборудован специальный зал.