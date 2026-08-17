Память, накопители и видеокарты снова начали активно дорожать, и сильнее всего цены выросли у видеокарт GeForce RTX 50

Как мы уже писали, цены на DDR5 как минимум в Германии (конечно, не только там) снова резко начали расти. Авторы 3DCenter сейчас отслеживают изменения цен на многие компоненты каждый месяц, и теперь мы взглянем на другие.

Итак, напомним, DDR5 буквально с июля по август подорожала в среднем на 9,2%. При этом DDR4 и DDR3 в среднем вместе подорожали всего на 0,9%, а память SO-DIMM вообще подешевела на 1,2%.

Внутренние SSD тоже вернулись к росту, набрав за месяц 7,7%, а HDD подорожали на 6,2%. Внешние накопители в целом стали дороже на 3,5%.

Фото 3DCenter

Видеокарты показали наибольший рост (13,5%), но нужно отметить, что в целом эта категория подорожала с прошлого года намного слабее, чем оперативная память или накопители.

При этом для видеокарт удорожание очень неравномерное: карты AMD выросли в цене на 9,1%, тогда как у моделей Nvidia показатель составил 15,6%. Сильнее всего за месяц подорожали GeForce RTX 5060 Ti 8GB (22%) и GeForce RTX 5070 (23%).