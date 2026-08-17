10 100 мАч, Snapdragon 8s Gen 4, экран 3К 165 Гц и 6 динамиков. Представлен Honor Pad 20 Pro

С режимом работы как у ПК и поддержкой стилуса Honor Magic-Pencil 4s

Honor официально представила Pad 20 Pro — практически флагманский планшет. Новинка получила 12,1-дюймовую панель IPS с разрешением 3000×1872 пикселей и кадровой частотой 165 Гц. Дисплей обеспечивает охват цветового пространства DCI-P3, максимальная яркость — 700 нит.

В основе аппаратной платформы лежит SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, программная платформа — Android 16 и фирменной оболочкой MagicOS 10. Honor добавила режим PC Mode, который превращает интерфейс в подобие настольной операционной системы. Поддерживаются несколько окон одновременно, подключение мыши и клавиатуры. Есть и функции ИИ. Например, AI Memo способна записывать совещания и лекции, преобразовывать речь в текст, автоматически составлять краткие выжимки.

Устройство поддерживает стилус Honor Magic-Pencil 4s: производитель заявляет до 10 часов непрерывной работы стилуса после 50 минут зарядки. Аккумулятор емкостью 10 100 мА·ч, по оценке Honor, обеспечивает до 12 часов просмотра видео. Автономность в играх — до 7 часов работы, в режиме чтения — до 13 часов. Звук выдают 6 динамиков с поддержкой DTS Ultra. Объем ОЗУ — 8 ГБ, флеш-памяти — 256 ГБ.

Основная камера имеет разрешение 13 Мп, фронтальная — 8 Мп. Из беспроводных интерфейсов заявлены Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0, при этом версии с SIM-картой нет. Толщина корпуса составляет 6,29 мм, масса устройства — 537 граммов. Стоимость пока не объявлена.