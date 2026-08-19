Нелегальное кино вернулось в плюс: доходы пиратов выросли до $17,3 млн за полгода

Рост связан с расширением аудитории нелегальных площадок и сохраняющимся спросом на зарубежные фильмы и сериалы, которых нет на легальных стриминговых сервисах

Доходы пиратских ресурсов в Рунете в первом полугодии 2026 года увеличились на 4,2% и достигли $17,3 млн. Такие данные приводит российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F6. Рост произошел на фоне увеличения аудитории нелегальных площадок: их трафик поднялся на 5,7%, тогда как средняя стоимость тысячи рекламных показов практически не изменилась и составила $3,1.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok

Эксперты связывают повышение интереса к пиратским сайтам прежде всего с зарубежными фильмами и сериалами, которых нет на российских легальных платформах. При этом аудитория официальных стриминговых сервисов за год выросла сильнее — на 19,6%.

Пиратские площадки продолжают адаптироваться к блокировкам. После закрытия ресурсов появляются новые домены и зеркала. F6 также зафиксировала сайты с ограниченным временем доступа к контенту, использование видеобалансеров и маскировку под известные онлайн-кинотеатры. Кроме того, в Telegram-каналах с нелегальным контентом обнаружили фишинговые ссылки, ведущие на страницы для кражи учетных данных.

Одновременно количество утечек кинопремьер снизилось. Из 255 проверенных релизов в пиратских базах обнаружили более 38%. Годом ранее показатель превышал 52%. Зарубежные фильмы по-прежнему попадают в нелегальный доступ значительно чаще российских: 57% против 10%.

В 2026 году также выросли риски для нарушителей авторских прав: максимальная компенсация увеличена с 5 млн до 10 млн рублей.