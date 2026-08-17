Czinger напечатала тормозной узел целиком: суппорт, ступица и гидравлика — единая деталь без болтов, минус 2,7 кг

Топологическая оптимизация и лазерное спекание металла дали минус 30% неподрессоренной массы и упростили замену колодок

На ежегодной серии мероприятий Monterey Car Week компания Czinger представила BrakeNode — интегрированный тормозной узел, в котором суппорт, поворотный кулак и каналы гидравлики выполнены как единая деталь из алюминиевого сплава.

Технология прямого лазерного спекания металла позволила сократить неподрессоренную массу на 30% по сравнению с традиционной сборкой из нескольких частей. На 21C Spyder экономия составила 2,7 кг, притом что предыдущая подвеска уже была изготовлена аддитивно и не оставляла большого резерва для облегчения.

Источник: Czinger

BrakeNode спроектирован с расчётом на обслуживание: сливная пробка снизу, колодки вставляются сверху, роторы откидываются вбок — отсоединять суппорт не требуется.

Узел входит в стандартную комплектацию 21C Spyder (будет выпущено 30 экземпляров) и доступен как опция для 21C HDF и VMax, а также для ретрофита на ранее выпущенные машины.

21C Spyder. Источник: Czinger

Czinger, начинавшая как Divergent 3D с технологией аддитивного производства, использует гиперкар как витрину для демонстрации возможностей.