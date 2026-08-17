Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell подорожала до $16 000

Рабочая станция на 600 ватт с ECC-памятью и 4000 AI-TOPS теперь стоит на $2750 дороже, чем в июне

Nvidia изменила цену флагманской рабочей видеокарты RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition в собственном американском маркетплейсе с $13 250 до $16 000. Рост составил 20,8% — $2750 —за несколько недель. По сравнению с ранними розничными ценами рост достигает 86,8%.

Карта оснащена 96 ГБ памяти GDDR7 с коррекцией ошибок (ECC), пропускной способностью 1792 ГБ/с и максимальным энергопотреблением 600 ватт. Nvidia заявляет 4000 AI-TOPS и четыре выхода DisplayPort 2.1. Охлаждение — двухслотовое, Double-Flow-Through. Существует также версия Max-Q с ограничением 300 ватт.

Источник: Nvidia

Nvidia не публиковала официальную рекомендованную розничную цену при запуске и не комментирует текущее повышение. Карта недоступна для заказа в маркетплейсе.

Для системных интеграторов рост цены означает, что рабочая станция с двумя такими картами обойдётся в $32 000 только по GPU, с четырьмя—в $64 000, без учёта процессора, памяти, накопителей и платформы.