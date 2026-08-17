Что такое кондиционер за 165 евро? Немцы разобрали Epicooler, внутри нашли только компьютерный вентилятор и нагреватель

Ни компрессора, ни испарителя, ни конденсатора внутри устройства обнаружено не было

Немецкая независимая организация Stiftung Warentest протестировала Epicooler — один из самых дешевых кондиционеров на рынке, и обнаружила, что устройство фактически не способно охлаждать помещение: вместо полноценной холодильной системы внутри оказались обычный вентилятор и небольшой нагревательный элемент.

Epicooler активно рекламируют в социальных сетях, на YouTube и различных сайтах. В продвижении используются в том числе видеоролики, созданные с помощью ИИ. Внешне устройство напоминает внутренний блок сплит-системы, поэтому у покупателя может сложиться впечатление, что перед ним настоящий кондиционер. Цена также выглядит заманчиво — всего 165 евро.

Однако испытания Stiftung Warentest показали, что в режиме Cold Wind Epicooler вообще не снижает температуру воздуха в помещении. И причина довольно банальна: внутри попросту нет компонентов, необходимых для работы кондиционера.

Настоящая система кондиционирования использует компрессор, испаритель, конденсатор, хладагент и контур отвода тепла наружу. В Epicooler ничего этого нет. Устройство лишь прогоняет комнатный воздух через обычный компьютерный вентилятор, создавая поток, который может субъективно ощущаться как прохладный.

Подозрения у специалистов появились еще до разборки. Epicooler весит менее 3 кг, тогда как внутренний блок обычной сплит-системы может весить около 13 кг, а внешний — еще примерно 38 кг.

Еще интереснее выглядит заводская наклейка на корпусе. На ней Epicooler обозначен как Wall Mounted Heater — «настенный обогреватель». Разборка действительно показала наличие небольшого нагревательного элемента. Правда, и с обогревом возникли вопросы: после включения нагревателя корпус устройства быстро нагрелся — и настолько сильно, что испытатели решили его отключить.

В итоге Epicooler оказался скорее настенным вентилятором с функцией обогрева, чем кондиционером. Причем даже в таком качестве он выглядит дорогим: Stiftung Warentest отмечает, что обычные вентиляторы примерно вдвое дешевле.